Astro de Cobra Kai dá ideias empolgantes para o futuro da série

O astro de Cobra Kai e protagonista dos filmes de Karate Kid, Ralph Macchio, revelou que derivados da série ele gostaria que fossem feitos.

Macchio tem sido peça fundamental da série, carregando o personagem Daniel LaRusso para a série spin-off. Cobra Kai deve seu sucesso á mistura incrível de personagens de Karate Kid com uma nova geração de lutadores.

Mesmo sendo um hit da Netflix, atraindo público de diversas idades para o serviço de streaming, Cobra Kai ainda tem um futuro nebuloso.

Recentemente, Macchio deu novidades otimistas sobre o futuro da série, por mais que ele admita ainda ter incertezas. Cobra Kai já estava acostumada a ter renovações bem rápidas pela Netflix, mas após um mês do lançamento da 5ª temporada, ainda não temos confirmações sobre o que virá a seguir.

A incerteza sobre o futuro também está na história da série, já que várias das rixas principais dos protagonistas chegaram ao fim.

Ralph Macchio tem ideias para derivados de Cobra Kai

Em uma entrevista para a Uproxx, o astro foi questionado sobre possíveis spin-offs com o elenco mais jovem de Cobra Kai. Macchio respondeu prontamente que todos os seus colegas de elenco poderiam ser protagonistas de suas próprias histórias, dependendo apenas do gênero que o derivado assumiria.

O ator deu mencionou algumas ideias, inclusive, uma delas focada em Hawk e Demetri. Veja o que Macchio respondeu:

“Quer saber, todos eles são excelentes garotos, e eu sei que essa é uma resposta ruim. E o tom que você está procurando também importa. Se for um tom mais cômico, tem o relacionamento de Demetri e Hawk, Mary teve momentos dramáticos muito fortes.[…] Então estou desviando, todas as crianças podem fazer, eu só espero que eles me garantam uma participação de vez em quando.”

Macchio não é o único interessado em um spin-off de Hawk e Demetri. Gianni DeCenzo, que interpreta Demetri, disse que adoraria continuar a amizade de seu personagem com Hawk.

DeCenzo mencionou que a história poderia seguir a amizade dos Irmãos Binários até a faculdade, detalhando como Demetri e Hawk poderiam se tornar detetives no estilo “policial bom” e “policial mau”.

Macchio está certo em esperar que um derivado de Cobra Kai tenha um tom diferente, com a própria série dando um novo tom aos personagens de Karate Kid.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira