Astro de Cobra Kai e Karatê Kid perdeu papéis em Friends e ER

O astro Ralph Macchio, que interpreta Daniel Larusso no seriado, revelou que perdeu papéis em séries importantes como Friends e Plantão Médico (ER).

Friends é a famosa sitcom dos anos 1990 que durou 10 temporadas, e é um sucesso de público por apresentar Jennifer Aniston, Courteney Cox e outros astros.

Por sua vez, Plantão Médico, que durou 15 temporadas, contou com George Clooney na série de drama, lançada no mesmo ano que Friends, em 1994.

Ralph Macchio em Cobra Kai

Ficou de fora em séries importantes

Em entrevista ao The Guardian, Macchio promoveu seu novo livro de memórias, Waxing On, onde o ator refletiu sobre os diferentes projetos que poderia estrelar.

Ele tinha um contrato para estrelar programas de televisão para a NBC e havia filmado vários episódios de um programa que nunca foi ao ar.

No mesmo ano em que lançou Friends e Plantão Médico, o ator ficou de fora, não tendo a oportunidade de estrelar estes dois projetos.

“Eu estava em um acordo geral com o estúdio que estava escalando Friends e Plantão Médico. E de alguma forma eu não fui colocado em nenhum deles. Mas você quer saber a verdade disso? De onde estou sentado agora? Foi a melhor coisa. As pessoas certas recebem as peças certas”, disse ele.

Segundo as palavras de Macchio, existe papéis certos para pessoas certas, e não era o caso dele em Friends ou Plantão Médico.

O ator não foi o único a perder um papel em Friends. O astro Jon Cryer, de Two and a Half Men e Supergirl, fez teste para interpretar Chandler.

Além dele, Vince Vaughn e Hank Azaria também fizeram testes para estrelar a série, mas apenas Azaria conseguiu, porém em outro papel.

As atrizes Kathy Griffin, Eric McCormack e Kristin Davis também ficaram de fora da série, mesmo com o esforço de cada uma em participar da sitcom.

Cobra Kai está na Netflix. Por sua vez, Friends e Plantão Médico está no catálogo da HBO Max.

