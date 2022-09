Astro de Deadpool quebrou um pedaço da história da TV

Ryan Reynolds acabou quebrando um pedaço da história da televisão durante as filmagens de sua nova série documental Welcome to Wrexham.

Ryan e seu parceiro Rob McElhenney estavam andando por um lote da Warner Bros quando Reynolds se deparou com o estúdio onde foi gravada a série Two Guys, A Girl and A Pizza Place, apresentada como Três é Demais no Brasil, responsável por alavancar sua carreira.

No prédio havia uma placa com os nomes de todas as produções que passaram por ali, o objeto parecia ser de bronze ou ferro, mas McElhenney disse: “Você olha para isso e pensa, ‘Nossa, isso é tipo, um lindo pedaço de aço ou bronze’. Mas é plástico”.

Chocado com a informação o astro de Deadpool foi checar a informação e acabou quebrando um pedaço da placa. “Olha essa m*rda falsa” exclamou, “o quanto custa colocar uma placa de verdade? Eu nunca havia sentido ela antes, parece tão menos especial. Obrigado por esse choque de humildade.”

Por mais que a plaque precise de conserto, a carreira de Reynolds anda muito bem depois depois da exposição positiva que Três é Demais lhe deu. Houveram até alguns rumores de uma reunião do elenco da série.

O retorno de Três é Demais?

Por mais que tenha sido menos popular no Brasil que a outra Três é Demais protagonizada pelas gêmeas Olsen, Two Guys, a Girls and a Pizza Place foi um grande sucesso na TV americana. Nathan Fillian, um dos protagonistas, falou sobre um possível retorno da série em entrevista para a Inverse.

“Há uns dois anos eu esbarrei em um dos meus antigos colegas de elenco. Nós estávamos rindo sobre os velhos tempos, e ele mencionou ‘Uma reunião não seria incrível?’ Não seria legal? Fazer só um episódio e ver o que acontece”, disse o ator. “Então sim, foi mencionado. Nada planejado. Nada sendo feito. Mas a ideia está por aí.”

Porém, na mesma entrevista o ator reclamou de sua interpretação na série:

“Foi essa, eu não vou dizer que foi uma falha. Só foi meu processo de aprendizado, eu escorreguei um pouco.”

Enquanto não temos notícias de Três é Demais, a nova série de Ryan Reynolds Welcome to Wexham estreou no dia 24 de agosto nos Estados Unidos pelo serviço de streaming Hulu, ainda sem previsão de estreia no Brasil.

