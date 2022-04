Astro de Dexter entra para live-action de Avatar na Netflix

A série em live-action de Avatar: A Lenda de Aang continua em desenvolvimento na Netflix. Agora, o intérprete do Avatar Roku pode ter sido escolhido.

C.S. Lee foi escalado no papel, aponta o Avatar News, site sobre a franquia, que já acertou escolhas do elenco prévias acerca da série da Netflix.

“Posso confirmar que C.S. Lee foi escolhido como Avatar Roku e já terminou de gravar suas cenas para a primeira temporada do live-action de Avatar: A Lenda de Aang na Netflix. Essa informação apareceu originalmente no IMDb, mas chequei com uma das minhas fontes e está certa”, apontou o Avatar News.

C.S. Lee é mais conhecido por interpretar Vince Masuka em Dexter.

Série de Avatar na Netflix é desaprovada por elenco original

O elenco de Avatar: A Lenda de Aang reuniu-se em chamada virtual e um dos assuntos abordados na conversa foi a nova versão da série, dessa vez em live-action, que será exibida na Netflix.

A conversa do elenco ocorreu no dia 9 de janeiro de 2021 e contou com a participação de Dante Basco (Zuko), Jack DeSena (Sokka), Dee Bradley Baker (Appa e Momo), Grey Griffin (Azula), Olivia Hack (Ty Lee), Jennie Kwan (Suki), Cricket Leigh (Mai) e Michaela Murphy (Toph).

“Eu não sei como contar essa história melhor que o que o desenho fez. Estou aberto ao que eles quiserem fazer com a série em live-action, sobre a qual não sei nada”, disse Baker, dublador de Appa e Momo em Avatar: A Lenda de Aang.

O dublador continuou, dizendo que o desenho original é “um padrão a ser seguido, em todos os aspectos, em história e atuação”. Ele também disse que nunca vai participar de uma série melhor que essa.

Olivia Hack, a Ty Lee de Avatar: A Lenda de Aang, considera o live-action da Netflix “redundante”.

“Estão fazendo exatamente a mesma coisa, mas como live-action. Não estão acrescentando algo, ou expandindo o universo. É a mesma coisa, o que soa redundante”.

A série live-action de Avatar: A Lenda de Aang ainda não tem previsão oficial na Netflix.