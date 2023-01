Astro de Emily em Paris pode ser o próximo 007: “Tem todos os requisitos”

A terceira temporada de Emily em Paris trouxe ainda mais peripécias da personagem titular, como sempre, desiludindo-se amorosamente. A série da Netflix também colocou um ator no radar para se tornar o próximo 007.

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo sobre o astro de Emily em Paris estar sendo considerado para o papel de James Bond; confira!

Como fazer o Kir Royale, o drink de Emily em Paris?

Lucien Laviscount está sendo considerado para interpretar talvez o maior galã de todos, James Bond.

O ator britânico apareceu pela primeira vez nas telinhas em 2007 no drama adolescente Grange Hill, antes de aparecer em Coronation Street e Waterloo Road, até competir na oitava temporada do Big Brother em 2011.

Em 2021, ele se juntou à segunda temporada de Emily em Paris, interpretando o interesse amoroso da personagem titular, Alfie, que Emily (Lily Collins) conhece durante as aulas de francês depois que ele se muda para a cidade para trabalhar em um banco.

Enquanto eles tiveram seus altos e baixos, o cliffhanger da terceira temporada parece sugerir que ele pode estar deixando Paris para sempre.

O ator parece ter chamado a atenção da produtora da franquia, Barbara Broccoli, que está procurando a próxima estrela após os 15 anos de Craig.

“Lucien tem todos os requisitos”, disse uma fonte ao The Daily Mail (via Metro). “Ele é um ator super talentoso, é extremamente bonito e nos últimos 18 meses ganhou muitos novos fãs desde que se juntou a Emily em Paris.

“Os chefes de Bond já estão dizendo como você pode vê-lo no smoking de 007, como ele ficará elegante e adequado ao papel”, continuou.

No entanto, eles acrescentaram que o fato de ele aparecer no Big Brother era um ‘ponto crítico’

“Lucien apareceu no programa em uma época em que sua carreira de ator não era tão importante quanto agora, mas ele era muito popular na época e tem uma base de fãs que se estende por gerações”, acrescentaram. “Isso é um sonho para Barbara, que está muito apaixonada por ele”.

A terceira temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.