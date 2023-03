Astro de Game of Thrones nunca leu os livros e por um bom motivo

Game of Thrones continua sendo um dos maiores sucessos da HBO, que rendeu o spin-off A Casa do Dragão. A popularidade da série rapidamente vazou para os livros, que passaram a ser mais vendidos depois disso. No entanto, um ator do seriado optou por não ler as obras originais de George R.R. Martin.

Um dos maiores pontos fortes de Game of Thrones é seu enorme elenco de personagens e as camadas de profundidade e nuance que a série apresenta a eles, colocando-os em posições morais únicas. Um dos maiores exemplos disso é Sor Davos Seaworth (Liam Cunningham).

Apesar de ser um ex-contrabandista e pirata, Sor Davos tem uma das bússolas morais mais fortes da série, o que também o torna um dos personagens mais interessantes de Game of Thrones.

Embora Davos tenha mudado por qual lado luta no meio da série, seu forte senso de certo e errado nunca o deixou. Como resultado, ele nunca parou de buscar justiça para sua jovem amiga, Shireen Baratheon (Kerry Ingram).

Ator revela por que não leu os livros que deram origem a Game of Thrones

Ainda assim, apesar de quão importante e fundamental é o papel de Sor Davos em Game of Thrones, Cunningham, que interpretou o personagem da segunda temporada até a oitava temporada, diz que nunca leu a série de fantasia sombria que inspirou a popular adaptação da HBO.

Liam Cunningham sentou-se com o Vulture para falar sobre sua interpretação de Davos Seaworth, e quando seu entrevistador mencionou o quão bem ele havia trazido a versão do personagem de As Crônicas de Gelo e Fogo para a vida, Cunningham realmente disse que ele não tinha lido os livros.

“É interessante você dizer isso porque essa é uma das razões pelas quais eu não li os livros”, explicou Cunningham. “Eu não queria interpretar um personagem de um livro. Para David [Benioff] e Dan [Weiss], sua bíblia – ou, por falta de uma palavra melhor, seu projeto – era obviamente os livros; como ator, meu projeto era o roteiro.”

