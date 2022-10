Astro de Grey’s Anatomy não viu a série mas aparece em mais de 100 episódios

Grey’s Anatomy já apresentou diversos personagens icônicos ao longo dos anos. Curiosamente, um deles, que já apareceu em mais de 100 episódios, nunca sequer assistiu a série.

Muitas pessoas sentem vergonha de verem a si próprias em vídeo ou ao som de uma gravação de sua própria voz, e há muitos atores que se sentem da mesma maneira. O fenômeno de atores que se recusam a assistir seu próprio trabalho é muito mais comum do que você imagina.

De acordo com uma entrevista à Time Out, o ator Joaquin Phoenix só assistiu a dois de seus filmes, O Mestre e Ela. Em entrevista à Newsweek , Matthew Fox, estrela de Lost, disse que nunca assistiu a um episódio do programa.

Em 2019, Adam Driver chegou ao ponto de sair de uma entrevista com Terry Gross no programa da NPR Fresh Air, porque o apresentador tentou reproduzir um clipe do filme História de um Casamento.

Até Tom Baker, o ator com mais tempo no papel do Doutor em Doctor Who, disse à BBC em 2013 que nunca assistiu à longeva série, nem mesmo seus próprios episódios.

Com mais de 18 temporadas de Grey’s Anatomy, qualquer um, até mesmo os atores que trabalham no programa, podem ser facilmente perdoados por não assistir a todos os episódios da série. Mas qual ator nunca assistiu ao show nem uma vez?

Nunca assistiu Grey’s Anatomy

Eric Dane apareceu em mais de 140 episódios de Grey’s Anatomy, como Dr. Mark Sloan, a maioria deles de 2006 a 2012, embora tenha feito uma aparição no episódio Breathe, da 17ª temporada em 2021.

Em uma entrevista ao Extra, Dane admitiu que nunca viu um único episódio de Grey’s Anatomy.

“Bem, eu estava lá quando aconteceu”, explicou Dane. “É muito bem feito e muito bem escrito. Provavelmente é por isso que as pessoas ainda estão assistindo.”

O ator não deu mais detalhes sobre por que ele prefere não assistir a um de seus maiores papéis.

Grey’s Anatomy pode ser assistido por meio do Star+. A 18ª temporada, inclusive, já está na plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.