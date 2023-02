Astro de Homem-Formiga 3 não queria estrelar o fim de Friends

Paul Rudd agora faz parte do MCU, tendo estrelado recentemente Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), mas bem antes disso, ele fazia parte do elenco de Friends. O ator revelou que não queria participar do final da série.

Falando no Heart Breakfast Show, o ator compartilhou como se sentiu no episódio final da série vencedora do Emmy, que a NBC exibiu em 6 de maio de 2004.

Continua depois da publicidade

“Foi muito divertido, e eles foram ótimos! A coisa toda foi um pouco surreal, devo dizer”, disse Rudd.

“Eu nunca soube que eu estaria em tantos [episódios] como eu estava. Mas também parecia estranho. Quero dizer, eu estava nesse último episódio.” Incluindo o final, Rudd apareceu como Mike em 17 episódios nas duas temporadas finais.

Por ser um ator convidado, Rudd acreditava que não deveria estar no final de Friends.

“Eu só pensava: ‘Eu não deveria estar aqui… Eu estou recebendo, tipo, um assento na primeira fila para coisas que eu não deveria ver'”, disse Rudd. “Estavam todos chorando, foi tudo emocionante. Eu fiquei tipo, ‘uau’.” O episódio final da série contou com apenas alguns atores que já haviam aparecido no programa, e além de James Michael Tyler como Gunther, Rudd foi a estrela convidada mais prolífica a fazer uma aparição. “Quero dizer… Eu me senti muito privilegiado, mas eu também estava tipo, eu simplesmente não quero sentar aqui e ficar no caminho.”

Paul Rudd está em Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, abre a Fase 5 do MCU.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

O longa-metragem ainda conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.