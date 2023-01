Astro de How I Met Your Mother retorna para importante papel na série derivada

Um dos astros de How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, está retornando para importante papel na série derivada How I Met Your Father.

Na estreia da segunda temporada de How I Met Your Father, o astro reprisou seu papel de Barney Stinson, e há mais planos para ele.

Os criadores da série, Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, confirmaram que Harris vai aparecer em mais alguns episódios da nova temporada (via Digital Spy).

Aptaker ainda revelou que os fãs vão aprender um pouco mais sobre onde Barry está, e que sua presença terá um impacto na narrativa do segundo ano.

“Semelhante a Robin no ano passado, aprenderemos um pouco mais sobre onde Barney está, mas também terá um grande impacto na trajetória e na narrativa principal de nossa temporada”, disse ele.

Mais sobre How I Met Your Father

“Sophie e o seu grupo de amigos estão a descobrir quem são, o que querem da vida e como se apaixonar na era das aplicações de encontros e opções ilimitadas”, diz a sinopse.

A série derivada de How I Met Your Mother foi criada por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

O elenco conta com Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley, entre outros nomes.

How I Met Your Mother e How I Met Your Father estão disponíveis no Star+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.