Astro de Invasão Secreta diz como é trabalhar na Marvel

Um dos astros de Invasão Secreta, nova série da Marvel, revelou o que achou de trabalhar na produção.

Christopher McDonald, que não teve seu personagem revelado, disse em recente entrevista que as refilmagens serão iniciadas na terça-feira (2).

Ele elogiou o diretor Ali Selim, e também comentou que foi uma oportunidade maravilhosa trabalhar na Marvel (via The Direct).

“Eu tenho que te dizer, isso marcou tantos desejos da minha lista de desejos. Em primeiro lugar, trabalhar no universo Marvel e trabalhar com grandes atores é tão maravilhoso. O que eu posso dizer sobre meu personagem é que ele pode se infiltrar e fora de qualquer enredo no universo Marvel.”

Até o momento, não há maiores detalhes sobre a trama, e nem sobre o papel do ator.

Logo de Invasão Secreta

Série com Samuel L. Jackson como Nick Fury

O grande destaque de Invasão Secreta será Samuel L. Jackson, que retorna como Nick Fury, um personagem que ele interpreta desde Homem de Ferro.

A trama deve acompanhar Nick Fury enquanto ele lida com uma ameaça extraterrestre em potencial. Invasão Secreta também é o nome de uma saga dos quadrinhos, mas a série deve tomar várias liberdades em relação ao material de origem.

Invasão Secreta, da Marvel, chega ao catálogo do Disney+ apenas em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.