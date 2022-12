Astro de Jon Snow revela detalhes de série spin-off de Game of Thrones

A série Game of Thrones abriu caminhos para diversas outras produções, como o spin-off de Jon Snow. O astro do personagem revelou alguns detalhes sobre o seriado derivado.

O ator Kit Harington explicou como Jon poderia refletir sobre seu passado na nova série, após ter ido para além da Muralha.

Continua depois da publicidade

Harington comentou como os momentos finais de Jon em Game of Thrones poderia assombrar o personagem na nova série (via CBR).

Ele também revelou que o fato de Snow ir além da Muralha funciona como um presente para si mesmo, mas também será sua maldição.

“Acho que se você perguntasse a ele, ele sentiria que se saiu bem. No final da série, quando o encontramos naquela cela, ele está se preparando para ser decapitado e quer ser. O fato de ele ir para a Muralha é o maior presente e também a maior maldição”, disse ele.

Jon Snow vai carregar um trauma na série

Ele ainda comentou que a morte de Daenerys Targaryen não será o único trauma que ele vai carregar na série, e Harington avisa que o personagem não está bem.

“Ele tem que voltar para o lugar com toda essa história e viver sua vida pensando em como ele matou Dany, e viver sua vida pensar em Ygritte morrendo em seus braços”, comenta o astro. “Viver sua vida pensando em como ele enforcou Olly, o trauma, isso é interessante.”

“Então, acho que onde o deixamos no final do show, sempre há esse sentimento de… acho que queríamos algum tipo de sorrisinho de que as coisas estão bem. Ele não está bem”, concluiu.

A HBO anunciou que estava desenvolvendo uma série derivada sobre Jon Snow ainda em junho deste ano, com Harington voltando a interpretar o personagem.

O autor dos livros baseados em Game of Thrones, George RR Martin, revelou que o título provisório da série é Snow, e o desenvolvimento está em andamento.

Por enquanto, Snow não possui uma data de lançamento na HBO Max, e não há maiores detalhes sobre a série derivada.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.