Astro de Legends of Tomorrow faz aparição surpresa em The Flash

Um dos astros da série Legends of Tomorrow, cancelada recentemente, fez uma aparição surpresa na série The Flash.

No episódio 18 da oitava temporada, exibido ainda na quarta-feira (15), pela CW, Brandon Routh retornou como Ray Palmer. Intitulado ‘The Man in Yellow Tie’, o episódio mostra Eobard Thawne (Matt Letscher) reaparecendo, para a surpresa de Barry Allen (Grant Gustin).

Thawne, que também apareceu na sétima temporada de Legends of Tomorrow, trabalha com Meena Dawan (Kausar Mohammed), para conceder poderes de velocidade a ela (via ComicBook).

Desconfiado, Barry teve de recorrer a um antigo amigo, Ray Palmer, que em um vídeo, explica as especificidades do paradoxo temporal que criou o novo Eobard.

Mas, essa não é a primeira aparição de Routh como Palmer na oitava temporada de The Flash. No evento Armageddon, ele lutou ao lado do Velocista Escarlate contra Despero (Tony Curran), um dos vilões do crossover. Além disso, foi o primeiro da recém cancelada Legends of Tomorrow, a reaparecer em outra série do Arrowverso.

The Flash ainda vai correr por mais uma temporada

Apesar de Legends of Tomorrow, Batwoman e Naomi serem canceladas, The Flash se manteve e foi renovada para sua nona temporada, que pode ser a última da série.

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City Police Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

