Astro de Leonard tinha um hábito muito nojento em The Big Bang Theory

The Big Bang Theory cativou os fãs com seus personagens, estabelecendo um grupo com marcantes características únicas. O que nem todos podem saber é que um dos astros principais, Johnny Galecki, o Leonard, tinha um hábito muito nojento no set.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo qual o hábito nojento de Galecki em The Big Bang Theory; confira! (via Looper)

Em uma entrevista ao The Daily Express, Kunal Nayyar falou sobre como Galecki, enquanto eles estavam usando as escadas no set, parecia considerar a parede como sua própria lata de lixo pessoal.

Nayyar disse que as escadas levavam a “lugar nenhum”, o que faz sentido. O que é surpreendente é o que estava preso às paredes.

“Você corre de volta para cima das escadas, que não vão a lugar nenhum, e então você desce de volta como se fosse um novo andar”, disse Nayyar.

“Lá embaixo não tem nada. Há uma parede lá onde Johnny Galecki, por 12 anos, enfiava seu chiclete. Não estou brincando. Então, se algum de vocês é fã de Johnny Galecki e quer seu chiclete seco, tenho certeza de que está à venda em algum lugar na internet. Bem-vindo a Hollywood”, continuou.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

