Astro de Loki confirma retorno na 2ª temporada no Disney+

Loki vai ganhar uma segunda temporada no Disney+ e um dos astros do primeiro ano da série confirmou que retornará nessa nova leva de episódios.

Eugene Cordero interpretou Casey na série da Marvel, o recepcionista da TVA (ou AVT), que tem joias do infinito na gaveta. Ele disse que veremos mais de Casey no futuro.

“Sim, sim, você pode esperar por mais Casey. Você sabe, eu não posso dizer qualquer coisa, porque eu nem sei. Há tantas senhas e códigos de acesso que eu tenho que preencher apenas para olhar para as páginas em que estou, e a maneira como funciona é que as coisas mudam constantemente de uma maneira ótima”, disse Cordero (via ScreenRant).

“Há tantas partes móveis nesse universo, que as coisas continuam mudando, então não posso realmente entender, mas eu estou animado para fazer mais e não sei até que ponto poderei fazer parte disso, mas estou animado”, continuou o ator de Loki.

Loki continua aventura pelo multiverso da Marvel

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

As gravações devem começar em 2022, mas ainda não existe uma previsão de estreia. Detalhes também não foram revelados.

