Astro de Lucifer seria perfeito para ESSE vilão da Marvel

Os rumores em volta do Quarteto Fantástico do MCU continuam. Vários nomes já apareceram como opções para o elenco da produção. Um dos mais recentes foi o de Tom Ellis, da série Lucifer, como Reed Richards, mas o ator poderia se dar muito melhor o vilão da equipe.

O MCU tem feito um ótimo trabalho em empolgar os fãs e manter as atenções voltadas para seus futuros lançamentos. O maior exemplo disso são os crescentes rumores e discussões de sobre o elenco do novo filme do Quarteto Fantástico.

Continua depois da publicidade

Os interpretes dos heróis têm sido aguardados ansiosamente pelos fãs da Marvel, e em um rumor recente, o nome de Ellis surgiu como o Sr. Fantástico. É claro que o ator tem capacidade para interpretar Reed Richards, mas sua experiência em Lúcifer o tornou a opção ideal para viver o rival do personagem, o Doutor Destino.

Na série da Fox, que depois se mudou para a Netflix, Ellis interpreta Lucifer Morningstar, mas na história o anjo caído já se cansou do inferno e acaba se tornando um consultor da polícia no mundo dos vivos.

O público de Lucifer já está acostumado a ver o ator mostrando os conflitos internos de seu personagem, lidando com seu lado obscuro enquanto tenta ser sua melhor versão. Lucifer também desafia os fãs a se questionarem sobre fé e julgamento.

A série mostrou a capacidade da atuação de Ellis, com o ator conseguindo demonstrar as diversas camadas de seus personagem sem necessariamente declamar uma linha de texto, conseguindo atrair respeito e intimidação sempre que era necessário.

Detalhes da entrega de Ellis podem moldar uma representação ideal de como a nova versão de Victor Von Doom deveria ser no MCU, tornando o ator uma escolha muito boa para o personagem.

O que Tom Ellis pode trazer para o Doutor Destino?

Apesar de sua representação pobre no filme do Quarteto Fantástico lançado em 2005, o Doutor Destino é um dos vilões mais icônicos da Marvel.

O personagem sempre se mostrou capaz de cumprir as ameaças que representa, mas mesmo com seu poder, apenas sua presença já era capaz de intimidar e atrair respeito. Além disso, o Doutor Destino já demonstrou que sua mente é uma das mais poderosas de todo o Universo Marvel.

A maioria dessas características se encaixa como uma luva na interpretação de Lucifer feita por Tom Ellis. O ator dominou a arte de fazer sua presença ser sentida assim que entra em uma sala, mesmo quando seu personagem não tinha a menor ideia do que estava acontecendo.

E a habilidade do ator de conseguir balancear o lado sombrio com o mais honrado de seu personagem, podem servir muito bem ao lado anti-herói de Victor Von Doom. Demonstrando que Ellis seria muito melhor como o antagonista que como o líder do Quarteto Fantástico.

O trabalho de Tom Ellis em Lucifer está disponível na Netflix. O filme do Quarteto chega aos cinemas dia 14 de fevereiro de 2025.

Sobre o autor Gabriel Soldeira