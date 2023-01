Astro de Mr. Robot viverá lenda do cinema em série do diretor de Batman

O astro de Mr. Robot, Rami Malek, viverá uma lenda do cinema em nova série do diretor do filme Batman, Matt Reeves.

Malek vai interpretar ninguém menos que Busker Keaton, o lendário comediante do cinema mudo que estrelou o filme A General.

A Warner Bros. Television está produzindo a série limitada, mas não divulgou quantos episódios foram encomendados (via ScreenRant).

Reeves, que está na direção da nova série, será um dos produtores ao lado de Ted Cohen, que está em negociações para ser o roteirista.

O roteiro será baseado no livro Buster Keaton: A Filmmaker’s Life. Por enquanto, não há maiores detalhes sobre a trama da série sem título.

Buster Keaton foi importante na era do cinema mudo

Tendo convivido na mesma época que Charlie Chaplin, Buster Keaton foi um nome influente na era do cinema mudo como ator e diretor.

O livro de James Curtis acompanha a vida de Keaton, desde seu nascimento em 1895 ao sucesso no cinema, onde se estendeu até 1966, ano de sua morte.

Por enquanto, a Warner está oferecendo o projeto para plataformas de streaming e emissoras interessadas em adquirir os direitos de transmissão.

Não há previsão para a série ser lançada.

