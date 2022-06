Astro de O Mandaloriano reage a grande reviravolta em série de Star Wars

Alerta de spoilers

A segunda temporada de O Mandaloriano foi encerrada de forma bastante emocionante, mostrando a despedida do personagem titular e Grogu. Isso, no entanto, foi desfeito em O Livro de Boba Fett.

Na série sobre o lendário caçador de recompensas, o “bebê Yoda” volta a viajar com Din Djarin. Pedro Pascal, que interpreta o Mandaloriano, reagiu a essa reviravolta.

“Foi assustador, não foi? Estar separado assim”, compartilhou Pascal com a Empire sobre a separação inicial.

“Jon Favreau e Dave Filoni, os showrunners da série, me ligaram e me disseram que fariam uma ponte entre as temporadas 2 e 3 com O Livro de Boba Fett, no que dizia respeito ao Mandaloriano e Grogu. O que eu não esperava é um episódio tão bonito e solitário que Bryce Dallas Howard dirigiu de forma tão incrível. E também, que a reunião fosse preciosa, mas também bastante repentina e natural”.

A dupla retornará na terceira temporada de O Mandaloriano, que está em desenvolvimento.

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em O Mandaloriano. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

