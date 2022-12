Astro de O Senhor dos Anéis detona Os Anéis de Poder

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é um grande sucesso do Prime Video, mas nem todos são grandes fãs. Um dos astros da trilogia O Senhor dos Anéis detonou o seriado.

Com a segunda temporada em desenvolvimento, embora deva demorar para ser lançada, diversos astros não gostaram da série. Não foi diferente com o ator do Rei Théoden dos filmes da saga.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Bernard Hill diz que a série é um empreendimento lucrativo

O ator Bernard Hill, que interpretou o Rei Théoden em O Senhor dos Anéis: As Duas Torres e em O Retorno do Rei, revelou não ser fã da série Os Anéis de Poder (via IGN).

Durante uma entrevista, a estrela da saga não viu a série, e criticou amplamente, chamando de um “empreendimento lucrativo”.

Ele ainda desejou boa sorte para a equipe e o elenco, mas disse que não está interessado em assistir ou querer participar da série.

“Não estou interessado. É um empreendimento lucrativo e não estou interessado em assistir ou estar nele. Boa sorte para eles e todas essas coisas, mas não é como a coisa real”, comentou o ator.

É improvável que o Rei Théoden apareça em Os Anéis de Poder, visto que a série se passa mil anos antes dos filme dirigidos por Peter Jackson.

Hill revelou que O Hobbit também não o agradou muito, e que a franquia O Senhor dos Anéis deveria ser finalizada em O Retorno do Rei.

Porém, o astro reconheceu que O Hobbit, apesar de ser um livro minúsculo, teve uma saga de filmes muito bem explorada, e conseguiu unir várias coisas boas.

“Acho que eles estavam pressionando quando fizeram O Hobbit. O Hobbit é um livro minúsculo. Eles fizeram isso bem, eles fizeram isso muito, muito bem”, disse ele.

“Eles expandiram, mas acho que você só pode esticar um pedaço de elástico até agora. Eu acho que eles conseguiram em O Hobbit porque havia algumas coisas realmente boas em O Hobbit, sem dúvida”, concluiu o astro.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

