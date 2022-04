Astro de Obi-Wan Kenobi revela reação a ver Darth Vader pela 1ª vez

Ewan McGregor interpretou Obi-Wan Kenobi durante os três filmes da trilogia prelúdio de Star Wars. Apesar disso, ele nunca atuou com alguém vestido da cabeça aos pés de Darth Vader. Isso muda na série do Disney+ sobre o mestre Jedi.

McGregor revelou ter ficado aterrorizado quando viu Vader no set pela primeira vez. O ator disse ter voltado a ser criança nesse momento.

‎”Eu nunca tinha visto Darth Vader ao vivo”, disse McGregor à ‎‎Total Film‎‎‎‎. “Eu tinha ensaiado a cena com Vader, mas não com o capacete ou algo assim. Quando viemos fazer a cena, quando eles gritaram ‘ação’, ele teve que vir por trás de mim. Eu me virei, e a p*rra do Darth Vader estava vindo na minha direção. Era como se eu tivesse seis anos de novo. Nunca tinha atuado com alguém vestindo o capacete do Vader. Eu nunca tinha olhado nos olhos dele”. ‎

‎”Isso me assustou pra caramba”, ele continuou. “Eu não estou brincando. Isso me deu um choque de medo absoluto. Eu disse: ‘Meu Deus, isso não é atuação. Isso é real. Estou realmente, realmente assustado agora’. E a mesma coisa acontecia com os Stormtroopers. Eu já tinha trabalhado com soldados clones antes, mas muitos deles eram CGI. Nunca trabalhei com stormtroopers, e, novamente, eu voltei a ter uns sete anos”.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio.