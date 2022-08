Astro de One Piece da Netflix revela grande sacrifício para o papel

Com a chegada do fim das gravações da série live-action de One Piece produzida pela Netflix, os fãs esperam ver a adaptação respeitando o anime. Recentemente o ator Taz Skylar, que interpreta o cozinheiro Sanji, postou em suas redes sociais a recuperação de suas pernas após o fim das gravações.

Isso deixa claro o quanto o esforço de interpretar um personagem cujo o estilo de luta é baseado em chutes pode custar certo esforço ao ator.

A produção é acompanhada de perto pelo criador de One Piece, Eiichiro Oda, que assumiu o papel de produtor executivo da série, o que é animador quando vemos o quanto a dedicação do mangaká à sua obra é admirada pelos fãs.

Taz Skylar vai interpretar Sanji, o cozinheiro que se junta a tripulação do capitão Luffy, que sonha em se tornar o rei dos piratas. O chef tem seu próprio sonho de conhecer o mar All Blue conhecido por ter uma variedade especial de peixes.

Skylar postou em seus Stories uma foto fazendo acupuntura nas pernas, resultado dos meses interpretando o cozinheiro, que para preservar suas mãos para a culinária sempre luta usando os pés.

Nova adaptação em live-action

A adaptação em live-action de One Piece está em desenvolvimento na Netflix há um bom tempo. No entanto, só começou a se concretizar nos últimos meses.

O personagem Monkey D. Luffy será interpretado por Iñaki Godoy. O ator ainda está em começo de carreira.

One Piece é uma das franquias de anime e mangá mais populares da atualidade.

Os fãs têm preocupação quanto à adaptação em live-action porque vários elementos da história podem ser absurdos demais para serem adaptados, mas de qualquer maneira, existe uma grande curiosidade em torno do projeto.

Ainda não há previsão de lançamento para a série em live-action de One Piece, da Netflix.

