Astro de Os Anéis de Poder quer ser vilão do Batman

Charlie Vickers, de Os Anéis de Poder, revelou recentemente que adoraria ter a oportunidade de interpretar o vilão do Batman, Sr. Frio.

Vickers interpretou Halbrand na série de O Senhor dos Anéis, em que seu personagem foi escolhido como disfarce para a verdadeira identidade de Sauron, o grande mistério que só foi revelado no último episódio.

Em uma entrevista ao ComicBook, o ator foi questionado se interpretar o Senhor do Escuro despertou o interesse de ser outro vilão icônico da cultura pop. Veja o que Vickers respondeu:

“Todos os personagens, vilões e heróis, são interessantes para mim se forem complexos e me empolgarem[…]. Eu adoraria algum dia… eu me lembro de quando era criança e fui num parque temático, era a Disneylândia ou algo assim, e o Sr. Frio estava lá, eu acho que ele me levantou, eles estavam fazendo um show do Batman, tipo um desfile, ele me pegou do chão e correu comigo. Foi assustador. Eu estava tão assustado. E desde que pensei nisso, seria legal ser o Sr. Frio em algum tipo de adaptação contemporânea, realista e mais pesada.”

O ator está com a agenda bem ocupada nos próximos anos

Os Anéis de Poder provavelmente vai manter Vickers ocupado por algum tempo, tornando a possibilidade dele interpretar o vilão do Batman em algum dos próximos filmes do heróis, mais remota.

A série iniciou as filmagens da 2ª temporada recentemente, e ainda faltarão mais 3 para completar a quantidade prevista pelos showrunners.

Como Vickers estará ocupado por alguns anos, tudo vai depender da longevidade dos novos filmes do Batman com Robert Pattinson, já que a atmosfera da nova franquia parece ser exatamente a proposta que ator sente vontade de interpretar.

Para a sorte ou azar do astro, o diretor Matt Reeves não colocou o Sr. Frio em sua lista de prioridades para os o universo de filmes do Batman, que inclui personagens como O Cara de Barro e o Espantalho. Porém o personagem é muito pedido pelos fãs.

Vickers certamente exibiu seu talento e carisma em Os Anéis de Poder, a ponto de muitos torcerem pelo romance dele com Galadriel mesmo após a reviravolta de sua identidade. Halbrand enganou o público muito bem, e o ator fez um bom trabalho na transição do mocinho para o Senhor do Escuro.

Esse tipo de dualidade combina perfeitamente com o Sr. Frio, já que o vilão está numa área muito mais cinza que outro da galeria do Batman, cometendo crimes com a finalidade de salvar sua mulher de uma terrível doença.

Você pode assistir Os Anéis de Poder na Amazon Prime Video.

