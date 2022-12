Astro de Os Anéis do Poder revela cena deletada que mudaria o final da série

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é um dos sucessos no Prime Video em 2022. A série baseada nos livros de O Senhor dos Anéis teria uma cena que mudaria o final do seriado, segundo um dos astros da produção.

Terminando em boa forma sua primeira temporada, a série de O Senhor dos Anéis agora precisa desvendar grandes mistérios em seu segundo ano.

Continua depois da publicidade

No entanto, a cena deletada que mudaria os rumos da história, poderiam tornar os eventos da segunda temporada um pouco difíceis para Elrond.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Durin vai contra as ordens do pai

Em recente entrevista, o ator Owain Arhtur, que interpreta o príncipe Durin IV na série, revelou que a cena deletada em questão seria de Durin indo contras as ordens do pai (via ComicBook).

Enquanto Durin concordou em ajudar seu amigo, Elrond, seu pai, o rei Durin III, baniu Elrond do reino anão de Khazad-dum em Moria.

Porém, Elrond saiu com um pedaço de Mithril na mão, mas isso acabou não sendo revelado como ele pôde ter conseguido.

Mesmo assim, Arthur comentou que Durin IV entregou o pedaço de Mithril para Elrond sem que seu pai soubesse disso.

“Na verdade, filmamos a cena em que entrego a ele rapidamente sem que meu pai saiba, para que haja um vislumbre de esperança para a Terra-média”, disse ele. “Eu gosto que Durin ainda foi contra seu pai por seu amigo. Ele seguiu seu coração e fez o que achou que precisava fazer.”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.