Astro de Outlander confessa que cenas de sexo são bem “desconfortáveis”

Desde sua estreia em 2014, Outlander revigora o interesse do público por romances históricos. Com algumas das cenas mais quentes da TV, a série faz um ótimo trabalho ao fugir dos clichês do gênero. Em uma entrevista recente, o astro Sam Heughan discutiu as gravações das cenas de sexo e revelou que as filmagens são “bastante desconfortáveis”.

“Nesse conto épico, um guerreiro e uma enfermeira vivem uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam”, afirma a sinopse oficial de Outlander

A produção histórica tem Caitriona Balfe (Belfast) e Sam Heughan (Bloodshot) nos papéis principais. Outlander conta com 6 temporadas, e já foi renovada para um sétimo ano.

Mas afinal: por que Sam Heughan classificou as cenas de sexo de Outlander como “desconfortáveis”? Veja abaixo o que o ator revelou sobre sua experiência.

Astro de Outlander não gostou de gravar cenas de sexo?

Em um papo com um site americano, o ator escocês Sam Heughan falou sobre as famosas cenas de sexo de Outlander.

Uma declaração do ator, na qual ele afirma que as sequências eróticas são “desconfortáveis” chamou a atenção de muita gente.

“Na minha opinião, elas sempre são desconfortáveis. Não é algo muito natural”, comentou o astro.

Heughan também discutiu as cenas de violência da série. Para o ator, uma das sequências mais traumáticas mostra Jamie Fraser como uma vítima de abuso sexual.

“Para o meu personagem, o estupro do final da 1ª temporada foi muito doloroso”, revelou o intérprete de Jamie.

O astro de Outlander, além disso, revelou a diferença entre as gravações das primeiras temporadas e as filmagens atuais.

“Olhando para trás, não senti muito apoio. Estávamos fazendo uma nova série, tudo isso em um cenário muito diferente. O público esperava muito de nós. Eles queriam ver tudo. Hoje em dia, as coisas mudaram. Acho que ‘menos é mais’”, explicou o astro.

Na 6ª temporada de Outlander, o elenco da série contou com o auxílio da coordenadora de intimidade Vanessa Coffey.

“Ela foi fantástica. Realmente nos ajudou a explorar esse relacionamento e oferecer ao público vislumbres de momentos íntimos”, comentou Heughan.

Ou seja: os fãs de Outlander podem esperar por momentos quentes e dinâmicos nos novos episódios.

Vale lembrar que, além de ter sido renovada para uma 7ª temporada, Outlander ganhará uma série derivada.

Anunciado pela plataforma Starz em fevereiro de 2022, o novo projeto será um prólogo, ambientado muito antes da trama de Outlander. Até o momento, detalhes sobre a série continuam envoltos em mistério.

Outlander já exibe a sexta temporada. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.