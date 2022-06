Astro de Peaky Blinders comenta sua saída da série: “Não pensei 2 vezes”

Alerta de spoilers!

Joe Cole deixou Peaky Blinders em 2017, depois de ter interpretado John Shelby. O astro revelou por que decidiu sair da popular série da BBC, exibida pela Netflix no Brasil.

O personagem foi morto pela máfia americana depois de um aviso, o que deixou muitos fãs chocados. Ao Radio Times, Cole explicou a razão por trás da saída dele.

Continua depois da publicidade

“Eu não pensei duas vezes. Eu estava perdendo algumas coisas e senti que tinha esgotado esse personagem. Há um teto aqui e eu realmente o atingi”, disse o ator de Peaky Blinders.

“As pessoas costumavam vir até mim e dizer ‘Você é aquele cara de Peaky Blinders’. Mas eu pensava: ‘meu melhor trabalho está em outras coisas. Há mais do que isso'”.

Ele também explicou como o papel foi bom para ele quando se trata de superar emoções fortes.

“[Com a atuação] você pode canalizar emoções que você precisa manter reprimidas e isso é algo que eu gosto de fazer”.

Tommy de Peaky Blinders confessa coisa que odeia no personagem

Os fãs estão ansiosos pela sexta e última temporada de Peaky Blinders na Netflix. Cillian Murphy, o Tommy, enquanto isso, traz alguns indicativos e revelações para prender os espectadores.

Para Radio Times, o astro de Peaky Blinders confessou que não gosta do personagem. Cillian Murphy tem dificuldade em manter o físico de Tommy Shelby.

“Eu não sou uma pessoa de presença física. Então, eu preciso comer muitas proteínas e levantar peso. Isso leva um tempo, então eu odeio”, revelou o astro.

Cillian Murphy também disse ter dificuldade com o sotaque de Tommy. Para trabalhar nele, o astro de Peaky Blinders e o criador, Steve Knight, foram para Birmingham, no bar que é cenário do seriado.

“Estávamos bebendo e ouvindo eles cantarem e contarem várias histórias, enquanto eu estava gravando tudo. Então, levei para casa e comecei a praticar”, contou ainda o astro.

A sexta e última temporada de Peaky Blinders estreia em 10 de junho na Netflix.

Sobre o autor Redação