Astro de Peaky Blinders odeia ESTA parte da série

Produzida originalmente pela BBC, Peaky Blinders está disponível no catálogo da Netflix. Ambientada no mundo das gangues de Birmingham, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a trama conquista fãs no mundo inteiro. O que muita gente não sabe é que Cillian Murphy, o eterno Tommy Shelby, detesta uma parte da série.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders na Netflix.

Em 2022, a série lançou sua 6ª (e última) temporada. Porém, a história de Tommy Shelby continua em um filme, que ainda não tem data de estreia.

Enquanto o filme de Peaky Blinders não estreia, revelamos abaixo a parte da série que Cillian Murphy mais odeia; confira.

Cillian Murphy detestou a preparação para viver Tommy Shelby em Peaky Blinders

Na trama de Peaky Blinders, Tommy Shelby não é o integrante mais velho de sua família – mas definitivamente é o mais intimidante.

Os fãs de Peaky Blinders conhecem Tommy como uma figura fria, calculista, e em algumas situações, realmente cruel.

Embora os olhos azuis do personagem façam grande parte do trabalho, o físico de Tommy Shelby também é muito imponente.

Para encarnar o líder da gangue de Birmingham, Cillian Murphy precisou passar por um intenso processo de transformação cultural.

Em uma entrevista a uma revista britânica, o ator irlandês revelou ter detestado a dieta e os exercícios que levaram ao visual de Tommy Shelby.

“Na primeira temporada de Peaky Blinders, eles (a equipe de produção) ficaram preocupados com a possibilidade de eu parecer apenas um cara irlandês magrelo. Por isso, meu personal trainer recomendou carne”, comentou o ator.

Com isso, Cillian Murphy precisou tomar uma decisão difícil. Afinal, o ator já era vegetariano há mais de 15 anos.

Além de modificar a dieta, Murphy teve que iniciar um intenso treinamento físico para atingir o visual imponente de Tommy Shelby. O ator descreveu o processo como “frustrante” e “doloroso”.

“Eu tinha que comer muita proteína, e levantar muitos pesos, todas essas coisas. Então, acabou demorando um pouco, o que eu odiei completamente”, revelou o ator.

Cillian Murphy já está confirmado no filme de Peaky Blinders, que foi anunciado em 2022 por Steven Knight, o criador da série.

Segundo o showrunner, a ideia de um filme de Peaky Blinders entrou no lugar de uma sétima temporada, que originalmente aconteceria.

O longa, como citamos anteriormente, ainda não tem data de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Peaky Blinders na Netflix.

