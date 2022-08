Astro de Percy Jackson fala sobre série derivada do Disney+

O astro dos filmes Percy Jackson, Logan Lerman, comentou sobre a série derivada do Disney+.

Lerman interpretou o personagem em dois filmes, que não conquistaram o público e a crítica como o esperado. No entanto, o astro ficou marcado no papel.

Em recente entrevista, Lerman se demonstrou animado para o projeto e feliz pelos fãs, elogiando o criador Rick Riordan e o elenco (via ScreenRant).

“Eu também estou animado, estou muito animado. Estou curioso para vê-lo, acho que tudo o que vi até agora”, disse ele.

“Como elenco e como eles estão fazendo e que Rick [Riordan] está executando, apenas me deixa feliz. Me deixa feliz pelos fãs, e estou animado para esta nova geração assistir”, comentou o astro.

Autor diz quando série de Percy Jackson será lançada

Rick Riordan informou aos fãs em uma nova publicação em seu site oficial, que o seriado pode estrear em 2024 (via ScreenRant).

Segundo ele, as filmagens deverão se estender até janeiro de 2023, com a pós-produção se iniciando no início do mesmo ano. Ele descartou a possibilidade de um lançamento antes de 2024.

“Dado tudo isso, acho que a data de exibição mais provável provavelmente será no início de 2024. Novamente, isso é apenas uma suposição”, disse ele.

Nenhuma previsão de lançamento ainda foi definida pela Disney. Riordan revela que as datas são determinas pelo estúdio, e envolve uma questão de fatores para que consigam o momento oportuno.

“As datas reais de lançamento são determinadas pelo estúdio e pelo serviço de streaming, e precisam levar em conta centenas de outros fatores, como o cronograma de lançamento de todos os shows do Disney+, tempo de publicidade…”, comentou Riordan.

Ainda não há previsão oficial de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.