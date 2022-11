Astro de Round 6 é acusado de assédio sexual

A série Round 6 é um grande sucesso da Netflix, e que terá uma segunda temporada muito em breve na plataforma, prometendo ainda mais jogos e sangue.

Porém, um dos astros do seriado acabou se envolvendo em uma recente polêmica na Coreia do Sul, sendo acusado de assédio sexual.

“Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais”, diz a sinopse.

O elenco conta com Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Wi Ha-joon, Lee Yoo-mi, Park Hae-soo, Lee Byung-hun, entre outros nomes.

Oh Yeong-su foi indiciado por assédio e má conduta

O ator Oh Yeong-su foi acusado por assédio pela Seção de Seongnam do Ministério Público do Distrito de Suwon, na Coreia do Sul, por tocar inadequadamente uma mulher em 2017 (via CBR).

Ao longo da investigação, o astro negou todas as acusações feitas contra ele, e revelou ter pedido desculpas para a mulher na época.

“Eu apenas segurei a mão dela para guiar o caminho ao redor do lago. Pedi desculpas porque a pessoa disse que não faria alarido sobre isso, mas isso não significa que eu admito as acusações”, disse ele.

No entanto, a promotoria afirmou que obtiveram provas para apoiar a alegação de assédio e transferiu o caso para julgamento.

A denúncia da vítima foi feita em dezembro de 2021, e ela encaminhou os documentos relacionados com o parece da acusação em fevereiro deste ano.

Apesar de ter negado todas as acusações, o ator da Coreia do Sul ficou amplamente conhecido pelo seu papel na série Round 6.

O astro, que tem 78 anos, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante em TV em janeiro deste ano.

Round 6 está disponível na Netflix.

