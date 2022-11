Astro de Round 6 está triste com o sucesso da série da Netflix

A série Round 6 é uma das séries de mais sucesso da Netflix, que atraiu um grande público internacionalmente, e já foi renovada para a segunda temporada pela plataforma.

No entanto, mesmo com uma legião de fãs, um dos astros do seriado ainda está triste com o sucesso da produção coreana.

“Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais”, diz a sinopse.

O elenco conta com Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Wi Ha-joon, Lee Yoo-mi, Park Hae-soo, Lee Byung-hun, entre outros nomes.

Ator se sentiu horrível com seu personagem

Em entrevista ao The Guardian, Lee Jung-jae falou sobre o legado que Round 6 deixou para o público na primeira temporada.

O astro está feliz com seu desempenho e a relevância da série, no entanto, deixou claro que está triste com os temas abordados e como isso vem ressoando na sociedade.

“Estou feliz com isso, é claro, mas é agridoce. Sim, é ótimo que o público esteja consumindo conteúdo coreano em todo o mundo. E eles apreciam isso”, disse ele. “Mas se você pensar nos temas de Round 6, até onde estamos dispostos a ir para acumular riqueza pessoal; até onde as pessoas são forçadas a ir, o fato de ressoar com tantos ao redor do mundo é preocupante. Você tem a sensação de que esta é a realidade para tantas pessoas em todo o mundo. E isso me deixa muito triste.”

O ator ainda disse ter sido horrível ter que interpretar um personagem que vai ao extremo para obter êxito no que precisa, e nem o cenário bonito podia mudar seu pensamento.

“E tivemos que expressar as experiências desses personagens sendo levados a esses extremos. Fazendo isso? Foi terrível. Quanto mais bonito o cenário do jogo era, e quanto mais infantil e divertido parecia, mais horrível era para os personagens e, portanto, para nós como atores”, comentou o astro.

“Eu penso sobre o que aconteceu naquela série. É impossível não. E isso me fez pensar sobre o que eu não estou fazendo. Muitos de nós vivemos inconscientes. Isso me fez repensar como eu vejo o mundo. Não podia não”, disse o ator.

A mensagem da série passa um tema anticapitalista, que foi bastante comentado pelos fãs após o primeiro ano ser exibido.

Rumores circulam na internet, revelando que a segunda temporada vai mudar completamente a forma de Round 6, e tornar a história ainda pior.

Apesar do tema da série, a produção provavelmente ajudou a levantar algumas conversas sobre desigualdade de renda e injustiças.

Round 6 está disponível na Netflix.

