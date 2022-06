Astro de Sandman revela detalhes do elmo de Sonho

A Netflix divulgou hoje (06) um teaser inédito de Sandman, sua nova série baseada na obra de Neil Gaiman. Durante o painel do programa no evento Geeked Week, o ator principal Tom Sturridge falou sobre o elmo de seu personagem, que é o adereço mais icônico da série.

“É um adereço real e, como Neil disse, o mais importante. Existem tantas imagens diferentes dele dentro do tipo de história dos quadrinhos, mas em Overture a fonte disso é revelada, que é uma batalha que Sonho tem com um deus deposto que o aprisionou em The Dreaming com seu amor Alianora, e ele constrói um elmo com o crânio e a coluna do deus para nunca esquecer a derrota que teve quando foi preso.”

Ele continua: “O importante era que o elmo tinha aquela qualidade orgânica de um crânio e uma espinha, e não era esse tipo de coisa, o que às vezes pode ser percebido como uma espécie de capacete espacial.”

Com sua fala, Tom Sturridge demonstrou grande conhecimento sobre seu personagem e a origem de seu principal adereço, estando completamente preparado para o projeto.

Assista ao painel de Sandman abaixo:

Sandman estreia dia 05 de agosto na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.