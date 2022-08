Astro de Sandman roubou item do set quando ninguém estava olhando

Sucesso na Netflix, Sandman se destaca por sua estética inconfundível – que consiste em ótimos figurinos e belíssimos cenários. Quem não gostaria de levar um pedacinho da série para casa? Nem mesmo Tom Sturridge, o intérprete de Sonho, resistiu. Em uma entrevista, o ator revelou ter roubado um item do set quando ninguém estava olhando.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Junto com Tom Sturridge no papel principal, o elenco de Sandman conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter).

Revelamos abaixo o item inusitado que Tom Sturridge roubou do set de Sandman na Netflix; confira.

Tom Sturridge afanou acessório importante no set de Sandman

Em uma entrevista a um site americano, o britânico Tom Sturridge revelou ter roubado um item de Morpheus do set de Sandman.

O item em questão representa um dos atributos mais importantes de Sonho, o protagonista da nova série da Netflix.

“Roubei a minha bolsa de areia! Agora ela está segura. Então, se precisarmos dela de novo, está em segurança”, brincou o ator.

Claramente, o item causou uma grande impressão em Tom Sturridge. Na trama de Sandman, Morpheus utiliza a bolsa de areia para colocar qualquer pessoa dentro do Reino dos Sonhos.

Além disso, o objeto serve como um ímã para sonhos e pesadelos. Por isso, o acessório é bastante perigoso.

O fato de atores roubarem itens de sets de gravação não é exatamente uma novidade. Ryan Reynolds, por exemplo, afanou o traje de Deadpool após concluir as filmagens do longa.

“Gostei tanto de usar o traje, que fugi com um deles. Provavelmente, vou me meter em uma enrascada ao dizer isso. Mas esperei 10 anos para fazer esse filme! Então, vou embora com o bendito traje!”, comentou o astro da Marvel.

Daniel Radcliffe, o intérprete de Harry Potter no Universo Mágico, também levou para casa 2 óculos de seu personagem.

Nos filmes de Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence – a protagonista Katniss Everdeen – também roubou a jaqueta e as botas de couro da heroína.

Baseada nas HQs de Neil Gaiman, Sandman se tornou um grande sucesso na Netflix. Além de conquistar o Número 1 no Top 10 do streaming, a série ganhou o coração da crítica especializada, garantindo 86% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Você já pode conferir a 1ª temporada de Sandman, com Tom Sturridge, na Netflix.

