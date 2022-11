Astro de Smallville aparece em fotos de The Winchesters; veja

A série The Winchesters, prelúdio de Supernatural, está exibindo sua primeira temporada na HBO Max, contando a história de Mary e John, os pais de Dean e Sam.

Com novos episódios indo ao ar, as primeiras imagens do astro de Smallville, Tom Welling, foram reveladas no universo da franquia.

Welling vai interpretar Samuel Campbell, pai de Mary e futuro avô de Dean e Sam. Na série original, o papel foi desempenhado por Mitch Pileggi (via ComicBook).

“A caçada esquenta e Mary e John encontram trilhas que levam de volta a seus pais. Carlos ajuda Mary a investigar onde os Akrida podem estar escondidos, mas eles descobrem mais do que eles esperavam”, diz a sinopse do episódio.

“Enquanto isso, Millie intervém para ajudar Latika, Ada e John a decifrar notas deixadas para trás e eles se deparam com uma maneira de obter algumas respostas”, conclui a sinopse.

Veja as imagens, abaixo.

Série derivada de Supernatural

Jensen Ackles, que interpretou Dean Winchester em Supernatural, será o narrador de The Winchesters. Além disso, o ator também é um dos produtores do projeto.

“Uma história de amor épica não contada de John e Mary de como eles não apenas salvaram seu amor, mas também o mundo inteiro”, diz a descrição da série.

O elenco conta com Jensen Ackles, Meg Donnelly, Drake Rodger, Bianca Kajilich, Bridget Regan e o recém chegado ao universo de Supernatural, Tom Welling.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

