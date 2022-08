Astro de Smallville revela se estará na 9ª temporada de The Flash

Um dos astros de Smallville revelou se vai estar na nona temporada de The Flash.

A série da DC está indo para o último ano, e vai contar com o retorno de Grant Gustin ao papel de Barry Allen, o Velocista Escarlate.

O ator Kyle Gallner, que interpretou Bart Allen em Smallville, comentou sobre uma possível participação como Impulso (via ScreenRant).

“Quero dizer…. Pode ser divertido”, disse o ator no Twitter.

Gallner, aparentemente, não foi procurado pela CW para retornar ao papel. Enquanto alguns astros de Smallville fizeram uma participação no crossover Crise nas Infinitas Terras, Gallnre ficou de fora.

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

