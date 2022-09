Astro de Smallville sumiu? Veja onde ele está agora

Smallville continua presente na memória afetiva de muitos fãs. Apesar disso, muitos membros do elenco sumiram de filmes e séries de TV. Dentre eles está Michael Rosenbaum, o Lex Luthor. Veremos o que aconteceu a ele.

Enquanto Tom Welling, que interpretou Clark Kent, é certamente o mais famoso do elenco, Rosenbaum é parte importante da série, e sua ausência é sentida nas temporadas 8, 9 e 10.

Continua depois da publicidade

Além de ser um bom ator, Rosenbaum tem um carisma na tela e fora da tela que ninguém pode negar. Parte da razão pela qual a dinâmica entre Clark e Lex funciona tão bem é porque os espectadores querem que eles acabem como amigos, e isso é em grande parte graças a uma mistura do charme de Rosenbaum e a temeridade de Lex.

Felizmente, a amizade entre Rosenbaum e Welling existe na vida real, mas Superman e Lex Luthor sempre estarão em desacordo.

Dito isso, onde está Michael Rosenbaum hoje? A resposta pode surpreender os fãs, mas sua jornada está despertando uma nova vida em Smallville.

O que aconteceu ao astro de Smallville?

Após sua saída de Smallville, Michael aparece nos programas de televisão Breaking In e Impastor. Indiscutivelmente, o papel de Rosenbaum em Guardiões da Galáxia Vol. 2, como Martinex, continua sendo seu crédito mais intrigante, mesmo que você não possa ver seu rosto.

No entanto, a descoberta de Rosenbaum ocorre quando ele se aventura nos podcasts.

O podcast Inside of You with Michael Rosenbaum apresenta uma atmosfera espirituosa e descontraída que Rosenbaum usa para entrevistar convidados famosos.

O programa parece mais uma dupla de amigos brincando, e é essa acessibilidade que Michael possui que torna o podcast tão interessante.

Mas por que os fãs do Superman deveriam estar tão animados com os podcast de Michael? Simplesmente por que o elenco se reuniu: Rosenbaum e Welling estão apresentando um novo podcast dedicado a Smallville.

O podcast é apropriadamente chamado de Talk Ville. A cada semana, eles assistem a um episódio do programa e oferecem suas memórias dos bastidores de um programa de televisão que atrai tantos fãs de super-heróis. Com isso, os fãs podem parar toda semana e ouvir Michael e Tom relembrando os bons velhos tempos.

Smallville está agora disponível pela HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.