Astro de Stranger Things 4 toca Metallica em vídeo dos bastidores; veja

A quarta temporada de Stranger Things entregou um dos momentos mais épicos de toda a série: Eddie Munson tocando Master of Puppets, do Metallica, no Mundo Invertido. Um vídeo dos bastidores mostra o ator se preparando para a cena.

Compartilhado pelo Twitter oficial dos roteiristas de Stranger Things, o vídeo mostra Joseph Quinn tocando a música na guitarra.

Ao fundo, podemos ouvir a canção sendo tocada. O instrumento não parece estar conectado a um amplificador, trata-se apenas dele praticando os acordes para a cena da série.

O próprio Metallica reagiu à sequência de Eddie, publicando a mensagem no Instagram:

“Ficamos todos empolgados para ver o resultado final e, quando vimos, ficamos totalmente impressionados… é tão extremamente bem feito, tanto que algumas pessoas conseguiram adivinhar a música apenas vendo alguns segundos das mãos de Joseph Quinn no trailer!! Quão legal é isso?” disse a banda. “É uma honra incrível ser uma parte tão importante da jornada de Eddie e mais uma vez estar em companhia de todos os outros artistas incríveis apresentados no show”.

practice makes perfect pic.twitter.com/yjv63A1pfp — stranger writers (@strangerwriters) July 10, 2022

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

