Astro de Stranger Things pede desculpas aos fãs após enganação na 4ª temporada

Jamie Campbell Bower é uma das novas adições ao elenco da quarta temporada de Stranger Things e a série fez o máximo que podia para esconder a identidade de seu personagem.

Inicialmente, ele foi creditado como Peter Ballard, antes mesmo da estreia desse quarto ano. Ele foi descrito como “um homem atencioso, que trabalha como funcionário em hospital psiquiátrico. Cansado da brutalidade que ele testemunha todos os dias, Peter irá finalmente se posicionar?”.

A descrição e até o nome do personagem, no entanto, eram falsos, visto que Bower interpreta One, que posteriormente se torna Vecna.

“Não tenho ideia de onde veio o nome Peter Ballard”, revelou o ator à EW. “Só posso pedir desculpas aos fãs do programa por terem sido despistados dessa maneira”.

Jamie acrescentou: “Lembro-me de ver o nome e pensar: ‘Ok, pessoal. Vai ser difícil se alguém me perguntar, mas vou seguir o que me mandam'”.

A quarta temporada de Stranger Things está disponível na Netflix.

