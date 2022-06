Astro de Stranger Things presta bela homenagem a colega de elenco

Alerta de spoilers

David Harbour e Winona Ryder foram uma das duplas mais queridas de Stranger Things como Hopper e Joyce. O ator da série da Netflix escreveu um belo tributo à colega de elenco.

No Instagram, Harbour publicou uma foto dele abraçado à Ryder na popular série e escreveu algumas emocionantes palavras sobre ela.

“O coração pulsante vital por trás de cada temporada de Stranger Things é o desempenho impressionante de Winona Ryder como Joyce nos últimos 7 anos. Joyce salvará seu filho, todas as crianças Hawkins, seu velho amigo Hopper e o magnetismo fulminante de seus imãs de cozinha”, escreveu o astro.

Nos mais recentes episódios da série, Joyce estava em uma missão para salvar Hopper da prisão russa, onde ele foi forçado a lutar contra um demogorgon.

Veja a publicação do ator, abaixo.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

