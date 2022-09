Astro de Stranger Things quase foi Harry Potter

Muitos fãs não sabem, mas Stranger Things compartilha grandes conexões com Harry Potter. Além de fazerem grande sucesso com o público jovem, as produções contam com diversos atores em comum. Um dos astros da Netflix, na verdade, quase foi escolhido para o papel de Harry Potter no Universo Mágico.

Atualmente, os fãs de Stranger Things aguardam pelo lançamento da 5ª (e última) temporada da série. Os novos episódios devem trazer uma conclusão bombástica para a história de Eleven e seus amigos.

Continua depois da publicidade

O desfecho de Stranger Things, no entanto, ainda não tem data para estrear. Os fãs terão que aguardar um bom tempo para o lançamento dos capítulos inéditos, já que as gravações ainda não começaram.

Enquanto isso, revelamos abaixo qual ator de Stranger Things quase interpretou Harry Potter na franquia de J.K. Rowling; confira.

Vilão de Stranger Things está na franquia Harry Potter (mas não como o protagonista)

A 4ª temporada de Stranger Things faz um ótimo trabalho ao introduzir novos personagens e desenvolver a trama da série.

Junto com o metaleiro Eddie Munson, o quarto ano da série apresenta aos fãs o vilão Vecna, um dos monstros mais assustadores da trama.

O personagem (cuja verdadeira identidade é revelada no final da 4ª temporada) é interpretado pelo ator britânico Jamie Campbell Bower.

O ator também está na franquia Harry Potter. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, e no spin-off Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, Bower interpreta a versão mais jovem do vilão Gellert Grindelwald.

Grindelwald, vale lembrar, também é interpretado por Johnny Depp e Mads Mikkelsen em Animais Fantásticos.

Porém, em uma entrevista recente, Jamie Campbell Bower revelou quase ter sido escalado para interpretar o protagonista da franquia.

“Fui considerado para o papel do Harry. Eles (os produtores) vieram à minha escola para procurar ‘potenciais Potter’. Fui à Londres para encontrar o Chris Columbus, e eles me pediram para preparar uma piada”, comentou o Vecna de Stranger Things.

Como os fãs já sabem, Bower não foi escolhido para o papel de Harry – que acabou ficando com Daniel Radcliffe.

“Contei uma piada realmente suja, sobre uma fada que se senta no topo de uma árvore de Natal. Houve um momento de silêncio. E aí eu disse: Olhe, eu arruinei tudo, é hora de superar’”, revelou o ator.

Eventualmente, Jamie Campbell Bower foi escalado como Grindelwald em Relíquias da Morte. Além de interpretar o Vecna na Netflix, o ator também é conhecido por sua performance como Caius Volturi na saga Crepúsculo.

A 5ª temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.