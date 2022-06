Astro de Stranger Things responde se querido personagem retorna na 5ª temporada

Alerta de spoilers

A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things apresentou um novo personagem querido aos fãs: Eddie Munson. O intérprete dele, Joseph Quinn, respondeu se veremos mais de Munson no quinto ano do seriado.

Muitos temem que Munson acabe morrendo nos dois episódios finais da quarta temporada, que chegam em julho.

Quinn, no entanto, quer voltar para mais episódios, embora não possa dizer muito, já que jurou segredo sobre seu futuro em Stranger Things.

“Ficarei furioso se eles não me trouxerem de volta [risos]”, disse em uma recente reunião com o The Guardian. “Eu adoraria voltar, se eles me aceitarem”.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

