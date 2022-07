Astro de Stranger Things revela momento favorito da série

Alerta de spoilers

Eddie Munson fez sua estreia na quarta temporada de Stranger Things, o personagem de Joseph Quinn é um adolescente “metaleiro” e aficionado por D&D, e apesar de bem recente, o personagem se tornou um dos favoritos dos fãs por suas atitudes, carisma e lealdade aos amigos.

Os fãs tiveram a oportunidade de ver o personagem arrasando com sua guitarra ao longo de toda a temporada.

Continua depois da publicidade

Em entrevista, Quinn revelou que seu momento favorito na série é a sequência em que Eddie toca Metallica no fim do segundo volume da quarta temporada da série.

Tocando uma versão de “Master of Puppets” do Metallica, Eddie fica em uma tempestade no Mundo Invertido, enfrentando uma horda de morcegos, criando uma distração para que seus amigos sobrevivam.

Embora o ator tenha dito que fez várias cenas legais com todo o elenco da série, essa sequência foi um dos momentos mais legais de sua vida. Confira o comentário de Quinn abaixo:

“Eu acho que todas as cenas com toda a turma. Eu amei as cenas em conjunto, quando você está apenas se envolvendo com todo mundo… Mas eu diria que o destaque foi provavelmente a sequência do Metallica, só porque foi tão divertido. O tempo todo eu estava fazendo isso, eu fiquei tipo, ‘Eu nunca vou ser capaz de fazer algo tão legal novamente. É isso, então aproveite ao máximo'”.

Embora o quarto ano da série tenha sido repleto de momentos incríveis, a sequência de Eddie tocando Metallica é considerada um dos momentos mais memoráveis ​​de toda a história de Stranger Things, a cena certamente ficará gravada na mente dos fãs do personagem.

Eddie em Stranger Things

Stranger Things 4 bate novo recorde na Netflix

A quarta temporada da série continua batendo recordes. Do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação