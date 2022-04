Astro de Supernatural ainda não viu Batman por motivo bizarro

Batman, que chegou aos cinemas em março, era um dos filmes mais aguardados de 2022: com Robert Pattinson no papel principal do vigilante de Gotham, o longa teve uma bilheteria de dar inveja, além de sua aprovação entre especialistas e público geral.

No entanto, um grande astro da televisão ainda não viu o novo filme: Jensen Ackles, ator conhecido por seu papel como Dean Winchester na série Supernatural.

Recentemente, durante a Supernatural NJ Con 2022, os astros Jensen Ackles e Misha Collins conversaram com os fãs e, em determinado momento, Collins perguntou a Ackles se ele já havia assistido ao filme novo do Batman, que respondeu brincando. Confira como foi a conversa:

COLLINS: Você viu o último filme do Batman?

ACKLES: Não.

COLLINS: Foi ótimo!

ACKLES: Eu sei, eu sei… não estou pronto para convidar outro Batman para o meu mundo!

COLLINS: É porque você também é um Batman?

ACKLES: É sim, certo?! Isso é! É um assunto delicado! Nós outros Batman, estamos um pouco hesitantes em convidar novos para entrar!

COLLINS: Eu entendo, isso faz sentido!

ACKLES: Especialmente se você costumava ser um vampiro…

Ao dizer que ele também é um Batman, Jensen Ackles se refere a sua famosa fala em Supernatural, além de também ter dublado Jason Todd na animação Batman Contra o Capuz Vermelho.

Ele também não perde a oportunidade de tirar um sarro de Robert Pattinson por seu trabalho na saga Crepúsculo, onde interpretou o vampiro Edward Cullen.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

O novo filme do Batman já saiu dos cinemas e agora está disponível na HBO Max.