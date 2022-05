Astro de Supernatural indica conexões “inesperadas” com nova série

The Winchesters contará a história do pai e da mãe de Sam e Dean, mas parece que as conexões com Supernatural não acontecerão como esperamos.

Jensen Ackles explicou anteriormente que o prelúdio abordará os mitos da franquia Supernatural e adicionará novos elementos.

Ele apontou que a equipe chegaria aos pontos estabelecidos pela série original de uma maneira diferente. Agora, o ator de The Boys contou à Variety por que ele e sua esposa Danneel Ackles decidiram contar a história de John e Mary e como eles queriam abordá-la.

“É uma pergunta que tenho me feito nos últimos dois anos, desde que minha esposa e eu tivemos a ideia. Estávamos sentados quando o COVID chegou, dizendo: ‘Você sabe o que seria legal? Se voltássemos no tempo e realmente víssemos a história de mamãe e papai e como eles se conheceram – mas fazer isso de uma maneira que distorça a narrativa para que atinjamos os pontos de referência que estabelecemos em Supernatural, mas indo de A para B, B para C, C para D de uma forma realmente inesperada”, disse Jensen Ackles.

The Winchesters contará com Jensen Ackles como narrador e produtor executivo. Ele interpretou Dean Winchester em Supernatural.

Ainda não existe uma data de lançamento para The Winchesters.

