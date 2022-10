Astro de Supernatural passou por experiência paranormal no set da série

Supernatural durou 15 temporadas e sua popularidade acabou levando à série derivada The Winchesters. O que nem todos sabem é que Jensen Ackles, o Dean, passou por uma experiência sobrenatural na vida real.

No episódio da primeira temporada de Supernatural, intitulado Asylum, aprendemos através de um muito sarcástico Dean Winchester (Jensen Ackles) que “Quando alguém diz que um lugar é assombrado, não entre”.

No entanto, apesar dessa sabedoria e do fato de ele interpretar um caçador de fantasmas na série, Ackles não seguiu o conselho de seu personagem.

O episódio foi filmado no Riverview Hospital em Coquitlam, Canadá, e o antigo hospital psiquiátrico real pode ser mais assombrado do que sua contraparte fictícia.

Supernatural foi filmado dentro e fora do hospital em mais de uma ocasião. Às vezes, fãs e repórteres podem convencê-los a falar sobre suas experiências estranhas dentro dos muros do hospital.

Ackles contou uma história arrepiante sobre sua exploração do Hospital Riverview durante as filmagens de Supernatural ao Looper.

Sobre se ele teve uma experiência metafísica ou algo que não conseguiu explicar, Jensen Ackles brincou: “Meu casamento”. Ele acrescentou: “Isso é algo que Danneel [Ackles] e eu conversamos bastante”.

A esposa de Ackles, Danneel, falou sobre o assunto. “Isso acontece conosco o tempo todo”, disse ela.

“Eu não sei [se isso é verdade] ou não, mas Danneel, eu sinto, está emocionalmente disponível para esses tipos de acontecimentos, e eu posso não estar”, disse Ackles. Depois que Danneel admitiu que estaria “disposta e pronta” para essas situações, seu marido refletiu: “Pode ser porque eu passei 15 anos interpretando um personagem que chutava fantasmas e demônios, e então eu apenas penso: não, não é [isso], porque se for, eles escolheram a casa errada”.

“E isso pode ter me dado uma falsa sensação de segurança”, continuou Ackles. “É quase como, ‘Olha, eu interpretei um médico na TV por 15 anos. Me dê o bisturi.’ Eu sei que isso provavelmente não é o que aconteceria.”

Jensen Ackles continuou explicando o que faria se um fantasma aparecesse de repente em sua presença. “Eu não sei como eu reagiria, mas eu sinto que tendo a pular para o ‘Tem que haver algum tipo de explicação lógica para por que aquela janela simplesmente se abriu ou”, disse ele antes de sua esposa o cortar, oferecendo: “Por que aquele martelo voou do cinto de ferramentas de Gino.”

“Sim, Danneel é muito mais rápida em pensar que existe uma entidade ou algum tipo de presença”, acrescentou Ackles.

A experiência sobrenatural de Jensen Ackles

Ackles finalmente cedeu, admitindo o fato de que ele teve pelo menos uma experiência bastante assustadora. “Vou contar uma pequena história rápida. Não me lembro qual era a temporada de Supernatural, mas costumávamos filmar nessa instituição psiquiátrica desativada [perto de] Vancouver chamado Riverview”, disse ele.

“Então, havia quatro andares e um porão, e geralmente filmávamos no porão ou nos dois primeiros andares. O terceiro andar não era realmente utilizado e o quarto andar estava fora dos limites.”

Ackles estava determinado a provar que era um verdadeiro Winchester ou que as pessoas estavam fazendo barulho por nada.

“E um dia, consegui o contato do prédio, da propriedade lá para me levar até o quarto andar”, lembrou. “E eu disse: ‘Tenho que saber o que está acontecendo’. E ela subiu e disse: ‘Bem, esta é a escada pela qual fui empurrada para baixo.’ Eu estava tipo, ‘Quem te empurrou?!’ E ela estava tipo, ‘Eu não sei, eu estava sozinha.'”

A história da experiência assustadora não foi suficiente para impedir Jensen Ackles de explorar a área proibida de um asilo assombrado.

“Então ela abriu uma porta e disse, ‘Esta é uma sala que eu não vou entrar.’ E era um único quarto que tinha azulejos do chão ao teto e no centro da sala havia um ralo, e havia uma banheira – uma banheira com pés de garra – no meio desta sala”, continuou Ackles.

“E eu apenas, eu não sei, eu apenas entrei e me deitei na banheira. E houve um momento em que eu fiquei tipo, ‘Não há nada de errado com isso’, e então eu senti algo. como uma pressão no meu peito, e eu fiquei tipo, ‘Vou me levantar e sair daqui'”.

No Brasil, Supernatural pode ser assistido por meio do HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.