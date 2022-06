Astro de Teen Wolf quase foi barrado da série por aparecer em revista gay

Colton Haynes, que interpretou Jackson Whittemore em Teen Wolf, disse quase ter sido barrado de Teen Wolf pelo chefe da MTV. O motivo? Ele fez uma sessão de fotos para revista masculina gay chamada XY.

Haynes disse que o showrunner de Teen Wolf, Jeff Davis, teve que lutar para que ele fosse escalado para o programa, porque o chefe da MTV não gostou dele ter participado da sessão de fotos.

Em seu novo livro de memórias intitulado Miss Memory Lane, Haynes falou abertamente sobre os desafios que enfrentou no início de sua carreira de ator.

Haynes era abertamente gay. Mas quando ele foi para Hollywood, teve de voltar para o armário. Ele foi aberto sobre sua sexualidade com as pessoas mais próximas em sua vida, mas não com o público.

Haynes disse que lhe disseram para esconder sua sexualidade porque isso prejudicaria suas oportunidades de trabalho.

“Não importava quem estava no meu time, a mensagem que recebi era sempre a mesma: você não vai trabalhar se for você mesmo”, escreveu Haynes em seu livro (via Insider).

O ator mencionou um caso específico em que seu empresário lhe disse: “O chefe da MTV quase não o contratou por causa daquela sessão de fotos da XY, que estamos trabalhando para extinguir. Graças a Deus, Jeff lutou por você para conseguir o papel”.

“Jeff foi o criador de ‘Teen Wolf’, e ele realmente lutou por mim; eu estava grato a ele e ansioso para não estragar a oportunidade”, disse Haynes.

Teen Wolf vai ganhar um filme, que ainda não conta com previsão de estreia.

