Astro de The Big Bang Theory comenta fim da série: “Não me arrependo”

A série The Big Bang Theory foi finalizada em 2019, e passou por alguns problemas entre os principais atores do elenco com a saída de Jim Parsons, o Sheldon, que tomou a decisão de abandonar o seriado unilateralmente, perseguindo alguns papéis de pouco destaque. Apesar disso, ele não se arrepende.

Parsons teve problemas com Kaley Cuoco, embora todos os colegas de elenco respeitem um ao outro, e suas escolhas de carreira.

Continua depois da publicidade

Mais de três anos desde o fim de The Big Bang Theory, Parsons relembra sua escolha em uma nova entrevista ao Washington Post e diz que não se arrepende.

Mesmo quando surgiram as notícias de que isso resultou em alguns conflitos de elenco, incluindo uma breve desavença com Kaley Cuoco, que interpretou Penny no programa, o ator diz que não tem problemas.

“Eu definitivamente estou em paz com isso. Ainda mais agora, que o tempo está passando, vejo todos os 12 anos em The Big Bang Theory como um tempo tão glorioso e criativamente próspero. Não me arrependo de como as coisas aconteceram naquele programa. Dito isto, e digo isso com pleno conhecimento de que sou um homem muito, muito afortunado: realmente amo minha vida como ela é agora”, disse Parsons, após ter ganhado mais de US$ 1 milhão por episódio na série.

Sheldon em The Big Bang Theory

Por que a série não foi continuada sem ele?

Sheldon não era o personagem foco da série quando The Big Bang Theory foi iniciada, embora tenha ganhado seu foco à medida que as temporadas iam passando.

Por conta disso, outros personagens acabaram se tornando coadjuvantes, mas tendo suas histórias tão importantes quanto de Sheldon.

Mas, isso acabou resultando em arcos que se mantiveram estagnados até o final da série, que conseguiu fazer a transição para focar totalmente em Sheldon.

A CBS, emissora de The Big Bang Theory, pensava que a série poderia sobreviver sem Sheldon, mas ele teria deixado um grande buraca na história.

Com a saída do personagem, outros teriam o mesmo rumo, como é o caso de Amy Farrah, personagem a qual possui um relacionamento com Sheldon. Além disso, teria de haver um motivo de Sheldon ter deixado a série.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.