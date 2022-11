Astro de The Big Bang Theory detestava o próprio personagem até ISSO acontecer

Como uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos, The Big Bang Theory fez um ótimo trabalho ao introduzir personagens inesquecíveis – como Sheldon, Penny, Leonard e Howard. Muitos fãs não sabem, mas Simon Helberg (o intérprete de Howard) detestava o próprio personagem até a série investir em uma importante mudança.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Revelamos abaixo por que o intérprete de Howard detestava seu personagem em The Big Bang Theory – confira o que o fez mudar de ideia.

Simon Helberg detestava Howard até a chegada de Bernadette em The Big Bang Theory

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Howard era bem diferente. O personagem protagoniza algumas das cenas mais problemáticas da série, e por isso, acabou ganhando a antipatia de parte do público.

Howard era bastante conhecido por suas atitudes machistas e exploratórias. O personagem, no entanto, mudou muito após a introdução de Bernadette.

Interpretada por Melissa Rauch, Bernadette foi introduzida na 3ª temporada de The Big Bang Theory, especificamente no episódio “The Creepy Candy Coating Corollary”.

Após a chegada da personagem, Simon Helberg passou a encarar Howard com uma nova perspectiva.

O ator discutiu a mudança em um papo com o site TVLine. Segundo ele, Bernadette “salvou” Howard.

“O público estava descontente com algumas das coisas que o Howard fazia ou dizia – e com razão. Mas isso não é motivo para remover o personagem. Para mim, foi muito mais divertido interpretá-lo à medida que seu coração crescia e ele perdia aquele caráter cafajeste”, afirmou o ator.

Helberg também revelou que, com o desenvolvimento de The Big Bang Theory, Howard se tornou um personagem bem mais interessante.

“O fato de vocês não precisarem procurar muito para encontrar piadas que não envelheceram bem, para mim, é um bom sinal. Mostra que nós amadurecemos junto com a cultura”, explicou o ator.

Na entrevista, o ator não poupou elogios para Melissa Rauch, a divertida intérprete de Bernadette.

“Sempre gostei muito de trabalhar com a Melissa. Os melhores momentos aconteciam quando as tramas eram mais interessantes. Naquele episódio que ela descobre estar grávida, por exemplo”, opinou o astro.

No Brasil, todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.