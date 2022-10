Astro de The Big Bang Theory não concordou com o fim da série

Johnny Galecki, interprete de Leonard, revelou que não concordou com o final de The Big Bang Theory, especialmente com a forma que Jim Parsons (Sheldon) lidou com sua saída da série.

Após 12 temporadas, The Big Bang Theory acabou ganhou um final emocionante e terminou em um bom momento. Mas, apesar disso, a série certamente podia ter continuado por mais um tempo.

Além de ainda ter ótimos números de público na última temporada, a própria CBS já tinha demonstrado interesse em renovar a série por mais uma ou duas temporadas.

O fim de The Big Bang Theory acabou acontecendo pela decisão de Parsons de deixar a série após o 12º ano no papel de Sheldon. O ator falou que, após pensar por um tempo, entendeu que era seu momento de sair da série, por sentir que tudo já tinha sido feito na jornada de seu personagem.

A decisão de Parsons chegou como uma surpresa ao resto do elenco, já que maior parte deles ainda estava disposta a continuar, mas no fim das contas, todos decidiram fechar a série e não continuar sem uma membro do elenco.

Porém, novas informações surgiram sobre como a equipe lidou com a notícia da saída de Parsons. No novo livro oficial de memórias da série, Galecki foi sincero sobre a forma com que a decisão do colega foi passada para o restante do elenco.

Aparentemente, não foi algo tão tranquilo quanto parecia. Além de seus próprios sentimentos sobre o assunto, Galecki revela que ver a reação do restante do elenco à notícia que deu fim para The Big Bang Theory, partiu seu coração. Veja o que o ator disse:

“Eu estava em choque. Nós fomos pegos de surpresa. E não necessariamente chocado com a decisão de Jim, mas com ele não ter tido essa conversa com seus colegas de elenco para nos preparar. Então sim, poderia te sido melhor. Nós éramos uma família; vamos conversar. E eu não discordo com a forma que Jim se sentia, porque de várias formas, eu me sentia igual. Eu só discordo da forma que foi lidado.”

Poderia existir The Big Bang Theory sem Sheldon?

Apesar dos sentimentos de Galecki sobre a forma que Parsons decidiu deixar The Big Bang Theory, ele e o resto do elenco entenderam a escolha do colega. E até tiveram a opção de continuar sem Sheldon.

Outra série de comédia perderam personagens importantes e ainda conseguiram seguir em frente, mas eles sabiam o quão importante Sheldon era para a série. Para muitos ele poderia até ser considerado o protagonista, com a maior parte das histórias girando em torno dele, e poucas com o personagem apenas de coadjuvante.

É difícil dizer se The Big Bang Theory poderia sobreviver sem Sheldon, mas a saída do personagem poderia trazer a oportunidade de focar em outros membros do elenco, principalmente em Raj, que não teve muito protagonismo durante a série, e talvez tenha tido o arco mais fraco de todo o grupo principal.

Três anos depois do fim de The Big Bang Theory, Parsons ainda está envolvido no universo da série por conta de Young Sheldon, série que ele faz a narração como a versão mais velha do protagonista.

Quem sabe o elenco original não possa se reunir para um episódio ou temporada especial em algum momento no futuro.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

