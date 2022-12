Astro de The Big Bang Theory queria continuar série sem Sheldon

A série The Big Bang Theory foi finalizada em 2019, e passou por alguns problemas entre os principais atores do elenco com a saída de Jim Parsons. Apesar de sua saída, o astro gostaria que o seriado fosse continuado sem Sheldon.

Parsons teve problemas com Kaley Cuoco, embora todos os colegas de elenco respeitem um ao outro, e suas escolhas de carreira.

Em uma recente entrevista, o astro comentou sobre seu impacto ao sair de The Big Bang Theory após longos anos no papel de Sheldon Cooper (via ScreenRant).

Ele ainda revelou que gostaria que a série continuasse mesmo sem que ele estivesse presente, e disse que se sentiria alegre com isso.

“Não posso dizer que fiquei surpreso, mas também não teria ficado surpreso se tivesse continuado. Parte de mim tinha uma sensação de alegria por poder continuar sem mim! Mas não foi isso que aconteceu”, disse ele.

Sheldon em The Big Bang Theory

Por que a série não foi continuada sem ele?

Sheldon não era o personagem foco da série quando The Big Bang Theory foi iniciada, embora tenha ganhado seu foco à medida que as temporadas iam passando.

Por conta disso, outros personagens acabaram se tornando coadjuvantes, mas tendo suas histórias tão importantes quanto de Sheldon.

Mas, isso acabou resultando em arcos que se mantiveram estagnados até o final da série, que conseguiu fazer a transição para focar totalmente em Sheldon.

A CBS, emissora de The Big Bang Theory, pensava que a série poderia sobreviver sem Sheldon, mas ele teria deixado um grande buraca na história.

Com a saída do personagem, outros teriam o mesmo rumo, como é o caso de Amy Farrah, personagem a qual possui um relacionamento com Sheldon. Além disso, teria de haver um motivo de Sheldon ter deixado a série.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

