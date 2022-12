Astro de The Big Bang Theory se defende após críticas de colegas

A série The Big Bang Theory se tornou um grande sucesso à medida que suas temporadas eram exibidas na TV. No entanto, os bastidores pareciam conturbados, e um dos astros respondeu sobre críticas do elenco contra ele.

Jim Parsons, que viveu o excêntrico Sheldon Cooper no seriado, foi criticado duramente por seus colegas por sua saída da série.

Conforme revelado em um recente livro, Johnny Galecki ficou decepcionado com a forma como a notícia sobre Parsons foi repassada, enquanto Kaley Cuoco e o astro de Sheldon tiveram conflitos.

Mesmo depois de alguns anos, Parsons respondeu sobre esses comentários anteriores dos ex-colegas de elenco, e disse que sua maneira foi a melhor de lidar (via ScreenRant).

“Nunca é bom ouvir que você fez algo que, mesmo que acidentalmente, deixou alguém com raiva ou se sentindo mal”, disse ele.

“Mas eu estava fazendo o que tinha que fazer, e essa era a melhor maneira de lidar com isso. Para ser honesto, não éramos o tipo de grupo que eu achava que precisava ter uma reunião de grupo dessa forma”, concluiu o astro.

Jim Parsons como Sheldon em The Big Bang Theory.

O que causou a saída de Parsons da série?

A CBS, emissora que produzida a série, revelou que gostaria de fazer mais uma temporada de The Big Bang Theory, o que não aconteceu.

O elenco gostaria que fosse continuada, exceto por Parsons, que revelou que deixaria a série para ir adiante em sua carreira.

Grande parte do elenco não gostou da decisão, o que causou estranhamento na hora da gravação dos episódios finais da série.

No entanto, Galecki, que fez uma crítica sobre isso, não é contra a decisão de Parsons de sair de The Big Bang Theory, entendendo a escolha do colega.

Para ele, o maior problema foi a forma de como isso foi tratado, e não houve um diálogo com todos para apresentar essa informação.

Apesar de The Big Bang Theory ter sido finalizada, o universo da série continua com Young Sheldon, prelúdio que acompanha Sheldon Cooper em sua infância.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira