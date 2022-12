Astro de The Big Bang Theory revela impacto da série em sua vida

A série The Big Bang Theory foi um grande sucesso durante suas nove temporadas em que esteve no ar, colecionando vários momentos engraçados. Um dos astros do seriado revelou como a sitcom impactou em sua vida.

Com seu término em 2019, muito se falou sobre o que levou a CBS a finalizar a série após longos anos no ar. O motivo era a saída de Jim Parsons, que interpretou Sheldon Cooper.

Por ser o principal astro, a saída de Parsons causou um desconforto entre o restante do elenco, ocasionando briga entre os atores.

Apesar disso, Parsons comentou que deixou o seriado para explorar outras coisas em sua carreira, e disse que o trabalho em The Big Bang Theory foi uma experiência muito positiva (via ScreenRant).

“Foi o tipo de experiência que não posso deixar de expressar o quão impactante e positivo foi para mim. O sentimento de gratidão e gratidão em meu coração por tudo isso é quase avassalador”, disse ele.

Leonard e Sheldon em The Big Bang Theory

Saída de Parsons foi muito controversa

A saída de Jim Parsons da série foi bastante conturbada na época, visto que o elenco não havia sido informado corretamente sobre isso.

Apesar de Parsons querer que a série fosse continuada sem a sua presença, bem como a CBS, isso não foi para frente, e a sitcom foi finalizada.

Muitos colegas de elenco tiveram pensamentos diversos sobre a saída de Parsons, como Kaley Cuoco e o ator Johnny Galecki.

Galecki, apesar de não ser contra a saída do astro e entender o seu colega, não gostou como a entrega da notícia e o cancelamento da série foi tratado. No entanto, no final das contas, todos acabaram se acertando, mas ficaram chateados com o término de The Big Bang Theory.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

