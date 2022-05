Astro de The Blacklist deixa a série após 9 temporadas

Amir Arison, que interpreta Aram Mojtabi em The Blacklist, anunciou sua saída do elenco da série após nove temporadas.

A saída do astro vem enquanto ele explora novos mercados: atualmente, o ator está se preparando para sua estreia na Broadway, onde interpretará o personagem principal do novo espetáculo baseado em O Caçador de Pipas.

“Fiquei muito honrado em interpretar Aram Mojtabai por 9 anos em The Blacklist. Não se perde o quão sortudo eu sou por ter sido capaz de trabalhar e evoluir com um papel por 9 anos com esse elenco, equipe, escritores e produtores extraordinários. Eu não poderia deixar passar a oportunidade, no entanto, de realizar um sonho de infância de estar na Broadway interpretando Amir em O Caçador de Pipas com uma adaptação para o palco que é de tirar o fôlego e oportuna.”, diz ao Deadline.

“Os produtores, o estúdio e a rede apoiaram tanto minha decisão, e Aram continua vivo com potencial para um possível retorno em algum momento. Em termos de história, parece tão orgânico com os eventos da temporada passada dar esse passo, e eu não poderia ter pedido um resultado melhor.”, finaliza.

Laura Sohn, que interpretou a agente do FBI Alina Park nas últimas três temporadas, também revelou sua saída.

